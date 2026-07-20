Polizei Hagen

POL-HA: Mann stiehlt Schuhe aus Hausflur und wird gegenüber der Polizei handgreiflich

Hagen-Boele (ots)

Ein 62 Jahre alter Mann stahl am Samstagmittag (18.07.2026) mehrere Schuhpaare aus einem Mehrfamilienhaus und wurde handgreiflich. Anschließend entschuldigte er sich bei der Polizei.

Der 62-Jährige befand sich etwa um 11.30 Uhr in dem Haus in der Geschwister-Scholl-Straße. Eine Anwohnerin beobachtete, dass der Mann im Hausflur mehrere Schuhe in einer Tüte verstaute und sich damit entfernte. Sie sprach den Dieb an, der die Tat jedoch bestritt. Daher informierte die Frau die Polizei.

Im weiteren Verlauf trafen die eingesetzten Beamten den Mann in der Straße an. Er wurde im Zuge der Befragung jedoch immer aggressiver und schrie die Polizisten an. Zudem versuchte er, sie zu schlagen. Er wurde fixiert bis er sich wieder beruhigt hatte. Der 62-Jährige gab den Diebstahl zu und erklärte, dass er die Schuhe in einem Müllcontainer entsorgt hatte. Dort konnten die Einsatzkräfte die entwendeten Schuhe unbeschädigt auffinden und anschließend den Anwohnern wieder aushändigen. Weiterhin entschuldigte sich der 62-Jährige für sein Verhalten und führte es auf vorangegangenen Alkoholkonsum zurück. Die Beamten leitete ein Verfahren gegen ihn ein. (rst)

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