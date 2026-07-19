Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungseinbruch in Altenhagen

Hagen (ots)

Am Samstagvormittag brachen unbekannte Täter zwischen ca. 08:30 und 11:00 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Fraunhoferstraße in Hagen ein. Die betreffende Wohnung befindet sich im 3. Stockwerk. Hier wurde die Wohnungseingangstür mit einem Werkzeug geöffnet. Anschließend wurde durch den/die Täter das Schlafzimmer durchwühlt und durchsucht. Schmuck und Bargeld im vierstelligen Eurobereich wurden entwendet. Der/die Täter konnten das Haus unerkannt wieder verlassen. Wer kann Hinweise zu dem Einbruch geben? Polizei Hagen 02331-986-2730 (Kli.)

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