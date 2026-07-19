POL-HA: Wohnungseinbruch in Altenhagen
Hagen (ots)
Am Samstagvormittag brachen unbekannte Täter zwischen ca. 08:30 und 11:00 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Fraunhoferstraße in Hagen ein. Die betreffende Wohnung befindet sich im 3. Stockwerk. Hier wurde die Wohnungseingangstür mit einem Werkzeug geöffnet. Anschließend wurde durch den/die Täter das Schlafzimmer durchwühlt und durchsucht. Schmuck und Bargeld im vierstelligen Eurobereich wurden entwendet. Der/die Täter konnten das Haus unerkannt wieder verlassen. Wer kann Hinweise zu dem Einbruch geben? Polizei Hagen 02331-986-2730 (Kli.)
Rückfragen bitte an:
Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de
Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell