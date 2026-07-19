Polizei Hagen

POL-HA: Verletzte durch Einsatz von Pfefferspray

Hagen (ots)

Am Samstagabend wurden mehrere Personen bei einer Veranstaltung auf dem Schulhof der Grundschule Emst verletzt. Hier fand am Nachmittag ein Basketball- Freiluft- Turnier statt, im Anschluss stieg eine Party auf dem Schulhof. Circa 3500 Gäste nahmen an der Party teil, als gegen 00:00 Uhr mehrere Personen mit Atemwegsbeschwerden und gereizten Augen beim Sanitätsdienst erschienen. Es konnte deutlich der Geruch von Pfefferspray wahrgenommen werden. Alle verletzten Personen befanden sich zuvor auf der Tanzfläche. Im Bereich des Basketballkorbes konnte später eine Dose Pfefferspray aufgefunden werden. Wer das Pfefferspray auf der Tanzfläche versprüht hat, kann bis dato nicht gesagt werden. Wer kann Angaben zu dem Täter geben? Hinweise nimmt die Polizei in Hagen entgegen. Telefon 02331-986-2730 (Kli.)

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