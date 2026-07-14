POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Kind - Wer hat den 12-jährigen Nikodem gesehen?
Hagen (ots)
Bereits seit Samstagmittag (11.07.2026) wird der 12-jährige Nikodem K. vermisst. Das Kind entfernte sich gegen 12.00 Uhr aus einer Jugendwohneinrichtung in Hagen. Eine mögliche Anlaufstelle könnte Gelsenkirchen sein. Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat Nikodem gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise werden unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegengenommen. (rei)
Ein Foto des Jungen finden Sie über den folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/209877
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