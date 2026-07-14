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Polizei Hagen

POL-HA: Überladen und ohne erforderliche Fahrerlaubnis - Verkehrsdienst hält Gespann aus Pritschenwagen und Anhänger an

POL-HA: Überladen und ohne erforderliche Fahrerlaubnis - Verkehrsdienst hält Gespann aus Pritschenwagen und Anhänger an
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Hagen-Haspe (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes der Hagener Polizei hielten am Montagmorgen (13.07.2026) in Haspe einen überladenen Pritschenwagen mit Anhänger an, dessen Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen 08.40 Uhr wurden die Polizisten in der Berliner Straße auf das niederländische Fahrzeuggespann aufmerksam. Auf dem Anhänger transportierte der 47-jährige Fahrer eine 3500 Kilogramm schwere Arbeitsmaschine, ohne die Ladung gesichert zu haben. Auch die Pritsche des Zugfahrzeuges war ohne vorgeschriebene Ladungssicherung mit Werkzeug und verschiedenen Baumaschinen beladen. Wie sich herausstellte, war der Fahrer darüber hinaus nicht im Besitz der zum Führen dieses Gespanns erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Weil der 47-Jährige nicht über einen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, musste er zur Sicherung des Verfahrens eine Sicherheitsleistung zahlen. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

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Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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