Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrswidrige Fahrt durch die Fußgängerzone führt zu Polizeikontrolle und positivem Drogenvortest

Hagen-Haspe (ots)

Polizisten kontrollierten am Montag (13.07.) am Hüttenplatz eine Autofahrerin, bei der sich der Verdacht einer Betäubungsmittelfahrt ergab. Die Einsatzkräfte waren auf die Frau aufmerksam geworden, als sie gegen 14.45 Uhr verkehrswidrig die Fußgängerzone mit ihrem Daimler befuhr.

Als die 31-Jährige von den Beamten angesprochen und nach einem möglichen Drogen- oder Alkoholkonsum vor Fahrtantritt gefragt wurde, gab sie an, dass sie so etwas nicht mache. Kurze Zeit später erzählte die Daimler-Fahrerin dann, dass sie, gegen 10 Uhr einen Sekt getrunken habe. Zunächst stimmte sie einem freiwilligen Atemalkoholtest und einem Drogenvortest zu. Kurze Zeit später wechselte die Hagenerin jedoch ihre Meinung und gab an, dass die Polizeibeamten nur einen der beiden Tests durchführen dürfen. Dann verweigerte sie wieder beide Tests.

Nachdem die Einsatzkräfte sie über ihre Situation und mögliche Folgen aufgeklärt hatten, führte die 31-Jährige schließlich die Tests freiwillig durch. Dazu ergänzte sie, dass sie am Vortag 2-3 Joints geraucht habe und regelmäßig Cannabis konsumiere. Der Drogenvortest verlief positiv, das Atemalkoholtestgerät zeigte 0 Promille an. Die Hagenerin gab an, gedacht zu haben, dass ihr Körper die Substanzen vollständig abgebaut habe, und sei deshalb gefahren. Sie musste eine Blutprobe abgeben. Die Beamten untersagten ihr die Weiterfahrt bis zum Abbau sämtlicher berauschender Mittel und fertigten eine Anzeige. Der Daimler wurde durch einen Familienangehörigen abgeholt. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell