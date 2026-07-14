PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrswidrige Fahrt durch die Fußgängerzone führt zu Polizeikontrolle und positivem Drogenvortest

Hagen-Haspe (ots)

Polizisten kontrollierten am Montag (13.07.) am Hüttenplatz eine Autofahrerin, bei der sich der Verdacht einer Betäubungsmittelfahrt ergab. Die Einsatzkräfte waren auf die Frau aufmerksam geworden, als sie gegen 14.45 Uhr verkehrswidrig die Fußgängerzone mit ihrem Daimler befuhr.

Als die 31-Jährige von den Beamten angesprochen und nach einem möglichen Drogen- oder Alkoholkonsum vor Fahrtantritt gefragt wurde, gab sie an, dass sie so etwas nicht mache. Kurze Zeit später erzählte die Daimler-Fahrerin dann, dass sie, gegen 10 Uhr einen Sekt getrunken habe. Zunächst stimmte sie einem freiwilligen Atemalkoholtest und einem Drogenvortest zu. Kurze Zeit später wechselte die Hagenerin jedoch ihre Meinung und gab an, dass die Polizeibeamten nur einen der beiden Tests durchführen dürfen. Dann verweigerte sie wieder beide Tests.

Nachdem die Einsatzkräfte sie über ihre Situation und mögliche Folgen aufgeklärt hatten, führte die 31-Jährige schließlich die Tests freiwillig durch. Dazu ergänzte sie, dass sie am Vortag 2-3 Joints geraucht habe und regelmäßig Cannabis konsumiere. Der Drogenvortest verlief positiv, das Atemalkoholtestgerät zeigte 0 Promille an. Die Hagenerin gab an, gedacht zu haben, dass ihr Körper die Substanzen vollständig abgebaut habe, und sei deshalb gefahren. Sie musste eine Blutprobe abgeben. Die Beamten untersagten ihr die Weiterfahrt bis zum Abbau sämtlicher berauschender Mittel und fertigten eine Anzeige. Der Daimler wurde durch einen Familienangehörigen abgeholt. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 14.07.2026 – 10:00

    POL-HA: 58-Jährige wird Opfer eines Trickdiebstahls - Goldarmband gestohlen

    Hagen-Haspe (ots) - Am Montagvormittag (13.07.2026) lenkte eine Unbekannte eine 58-jährige Hagenerin ab und nahm ihr das Goldarmband vom Handgelenk. Die Hagenerin befand sich gegen 10.00 Uhr zu Fuß in der Haenelstraße, als ein schwarzer Mercedes mit Hagener Ortskennung neben ihr hielt. Durch die geöffnete Seitenscheibe sprach die Täterin sie an und fragte nach der ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 09:33

    POL-HA: Zeugen gesucht: Hagener mit Pfefferspray besprüht während Streitigkeiten

    Hagen-Mitte (ots) - Am Montag (13.07.) verständigte ein Hagener um 22.30 Uhr die Polizei und gab an, im Bereich der Mittelstraße mit Pfefferspray angegriffen worden zu sein. Der 25-Jährige erzählte einer Streifenwagenbesatzung, dass er sich vor einem Kiosk aufgehalten habe, als zwei Personen an ihm vorbeigegangen seien. Er habe die Männer nach einer Zigarette ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 14:11

    POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Wechseltrickbetrug - Wer kennt die drei Täter?

    Hagen-Mittelstadt (ots) - Bereits am späten Nachmittag des 10.12.2025 gelang es drei Unbekannten, einen Kassierer eines Hagener Elektronikfachmarktes unter einem Vorwand zur Herausgabe mehrerer Geldscheine zu bewegen und ihn gleichzeitig abzulenken. Durch das anschließende betrügerische Hin- und Herwechseln der Geldscheine entstand dem Geschäft ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren