Polizei Hagen

POL-HA: Unfallflucht unter Beobachtung - aufmerksame Zeugin merkt sich Kennzeichen

Hagen-Haspe (ots)

Am Donnerstagnachmittag (09.07.2026) touchierte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeuggespann ein geparktes Auto und entfernte sich trotz Zeugen unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Mann fuhr gegen 17.45 Uhr im Karweg an den Fahrbahnrand, um ein entgegenkommendes Auto durchzulassen. Beim Wiederanfahren beschädigte er mit seinem Anhänger einen geparkten Audi. Ein unbekannter Zeuge machte den Fahrer durch Hupen auf den Unfall aufmerksam. Der Zeuge und der Unfallverursacher diskutierten miteinander, woraufhin letzterer den Schaden am Audi begutachtete. Nach Einschätzung einer Zeugin täuschte der Mann im weiteren Verlauf ein Telefonat vor, stieg wieder ins Auto und flüchtete von der Unfallstelle. Sie merkte sich das Kennzeichen des Anhängers und informierte die Polizei. Die Zeugin beschrieb den flüchtigen Fahrer wie folgt: ungefähr 40 bis 50 Jahre und circa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Der Mann soll ein Hemd und eine Jeanshose getragen sowie eine Glatze gehabt haben. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 zu melden. Insbesondere der unbekannte Zeuge, der mit dem Unfallfahrer gesprochen hat, ist für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung. (rei)

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