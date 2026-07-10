Polizei Hagen

POL-HA: 18-Jähriger mit 2,4 Promille bedroht und beleidigt Jugendlichen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein junger Hagener traf am Donnerstag (09.07.2026) in Wehringhausen auf einen 15 Jahre alten Bekannten, den er bedrohte und beleidigte. Etwa gegen 19.20 Uhr stieg der 18-Jährige aus einem Bus an der Bachstraße und traf dort auf den 15-Jährigen, der im Beisein einer weiblichen Begleitung war. Der offenbar alkoholisierte 18-Jährige lief den beiden hinterher und forderte den Jugendlichen zum Kampf heraus, beleidigte und bedrohte ihn. Aufgrund seiner Aggression verständigte der 15-Jährige die Polizei.

Die Einsatzkräfte nahmen den Notruf wahr, erschienen vor Ort und sprachen mit den Beteiligten. Der sichtlich alkoholisierte 18-Jährige ignorierte die Beamten zunächst und beleidigte den Jugendlichen weiterhin in ihrem Beisein. Auf Nachfrage erklärte der Tatverdächtige, dass er nichts getan hat. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse nahmen die Polizisten ihn in Gewahrsam. Das Ergebnis eines freiwillig durchgeführten Atemalkoholtests wies einen Wert von 2,4 Promille nach. (rst)

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