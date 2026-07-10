Polizei Hagen

POL-HA: Zeugnisvergabe im Bildungsgang Fachoberschule Polizei - 22 Absolventinnen und Absolventen freuen sich über Fachabitur

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Hagen/Halver (ots)

Am 08.07.2026 nahmen 22 Absolventinnen und Absolventen des Bildungsgangs Fachoberschule Polizei (FOS) am Eugen-Schmalenbach-Berufskolleg in Halver ihre Zeugnisse entgegen. Die Schülerinnen und Schüler, die unter der Ausbildungsleitung der Polizei Hagen die 11. und 12. Klasse absolviert haben, erhielten mit ihrem Fachabitur auch die Fachhochschulreife.

Zu der feierlichen Zeugnisübergabe wurden die Absolventinnen und Absolventen von ihren Eltern und Angehörigen begleitet. Ihre ehemaligen Lehrerinnen und Lehrer sowie Vertreterinnen und Vertreter des Märkischen Kreises, der Stadt Halver, des Polizeipräsidiums Hagen sowie der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis waren gekommen, um die jungen Menschen zu beglückwünschen.

In den vergangenen 24 Monaten erhielten die jungen Menschen viele praktische Einblicke in eine Polizeibehörde und bereiteten sich so auf das anstehende Polizeistudium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW (HSPV) vor. Durch den Bildungsgang FOS Polizei konnten sie während der Praktikumsblöcke alle Direktionen der Polizei "durchlaufen" und eine erste Vorstellung davon erhalten, was nach bestandenem Studium als Berufsalltag bei der Polizei NRW auf sie wartet. Während der vergangenen zwei Jahren wurden die Schülerinnen und Schüler von der Ausbildungsleitung der Hagener Polizei bereits mit Rat und Tat unterstützt.

Mit dem Bildungsgang "Fachoberschule Polizei" eröffnet das Land NRW jungen Menschen mit mittlerem Schulabschluss seit mehreren Jahren einen neuen Weg in den Polizeidienst. Mit dem Abschluss in der Tasche verfügen die Absolventinnen und Absolventen nicht nur über die volle Fachhochschulreife, sondern auch über die Zusage, ihr Studium an der HSPV aufnehmen zu können. In wenigen Wochen beginnt für die jungen Menschen die nächste Etappe: Das Hochschulstudium (duales Studium) für den Polizeivollzugsdienst in NRW.

"Hier in diesem Gebäude öffnen wir die Türen in Richtung Polizei eben nicht nur für Gymnasiasten. Auch Menschen mit mittleren Schulabschlüssen haben ohne jeden Zweifel das Potential, den Beruf der Polizistin und des Polizisten zu ergreifen. Das ist in meinen Augen der richtige Weg, den die Landesregierung vor einigen Jahren eingeschlagen hat.", freute sich der Landrat des Märkischen Kreises, Ralf Schwarzkopf.

Auch die Hagener Polizeipräsidentin Ursula Tomahogh blickte bei der Veranstaltung positiv auf den noch recht jungen Bildungsgang: "Mit der Möglichkeit, über den Bildungsweg FOS unsere Polizei NRW schon unmittelbar in einigen Arbeitsbereichen kennenlernen zu können, haben wir eine gute Ergänzung zu dem bisherigen Weg, der die Anwärterinnen und Anwärter direkt nach dem Abitur zum Studium führt."

Wer sich ebenfalls für den Bildungsgang Fachoberschule Polizei interessiert, findet mehr Informationen unter: www.next-level-polizei.de/fachoberschule-polizei. Fragen beantwortet zudem das Team der Personalwerbung der Polizei Hagen - telefonisch unter 02331 986 1227 oder per E-Mail an: SG22FOS.Hagen@polizei.nrw.de.

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