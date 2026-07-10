Polizei Hagen

POL-HA: Zwei E-Bikes im Bereich der Tiefgarage am Sparkassen-Karree entwendet

Hagen-Mitte (ots)

Am Donnerstag (09.07.) wurden im Bereich der Tiefgarage am Sparkassen-Karree zwei hochwertige E-Bikes entwendet. Ein 44-jähriger Hagener und eine 60-jährige Hagenerin stellten jeweils nach ihrer Rückkehr fest, dass das zuvor am Morgen abgestellte und gesicherte Fahrrad nicht mehr vor Ort war. Die Taten ereigneten sich zwischen 8 Uhr und 17.40 Uhr. Ein Rad befand sich ursprünglich auf dem Fahrradstellplatz beim Treppenhaus "Ausgang 5", das andere an "Ausgang 2". Die Hagener Polizei bittet um Zeugenhinweise. Haben Sie verdächtige Beobachtungen gemacht oder können sachdienliche Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Hagener Polizei unter der 02331 - 986 2066. (arn)

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