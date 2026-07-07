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Polizei Hagen

POL-HA: Mülltonnen und Toilettenpapier in öffentlicher Toilette in Brand gesetzt

POL-HA: Mülltonnen und Toilettenpapier in öffentlicher Toilette in Brand gesetzt
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Hagen-Mitte (ots)

Bislang unbekannte Kinder setzten am Montagabend (06.07.2026) in der Innenstadt einen Müllcontainer und Toilettenpapier in einer öffentlichen Toilette in Brand. Gegen 20 Uhr gingen bei den Leitstellen der Hagener Feuerwehr und Polizei Meldungen über den brennenden Müllbehälter in der Hohenzollernstraße ein. Während der laufenden Löscharbeiten wurden die Einsatzkräfte durch Passanten darauf hingewiesen, dass es auch in einer nahegelegenen öffentlichen Toilette brannte. Dort stellte sich heraus, dass auf dem Boden liegendes Toilettenpapier angezündet worden war. Ein Zeuge sprach die Polizeibeamten an und teilte ihnen mit, dass er drei Kinder beobachtet hätte, die für die Brände verantwortlich sein könnten. Diese wurde im Nahbereich nicht mehr angetroffen. Die Hagener Kripo ermittelt nun wegen der vorsätzlichen Brandstiftung und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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