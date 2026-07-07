Polizei Hagen

POL-HA: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Junge wirft Steine auf Fahrzeuge

Hagen-Wehringhausen (ots)

Von der Fußgängerbrücke im Bereich Wehringhauser Straße / Augustastraße warf ein Junge am Montag (06.07.2026) gegen 17 Uhr Gegenstände sowie Steine auf die darunter liegende Fahrbahn. Der Transporter eines 29-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt in Richtung Hauptbahnhof fuhr, wurde dabei getroffen und an der Windschutzscheibe beschädigt. Der Fahrer bog daraufhin in die Södingstraße ein und beabsichtigte, den Jungen zur Rede zu stellen. Er folgte ihm fußläufig in die Augustastraße und hielt ihn am Arm fest, um anschließend die Polizei zu verständigen. Verwandte des Kindes wurden auf das Geschehen aufmerksam und kamen auf die beiden zu. Laut Aussagen des 29-Jährigen schrien die Personen ihn an, woraufhin der Mann umgehend die Polizei kontaktierte. Die Einsatzkräfte erschienen vor Ort und beruhigten die Situation. Sie nahmen unter anderem eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auf. (rst)

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