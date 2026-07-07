Polizei Hagen

POL-HA: Falsche Wasserwerker: 87-Jährige wird um Schmuck betrogen - Polizei gibt Präventionshinweise

Hagen-Boele (ots)

In ihrer Wohnung in Boele wurde eine 87-jährige Frau am Montagmittag (06.07.2026) Opfer eines Trickdiebstahls. Ein junger Mann klingelte an der Wohnung der Seniorin und stellte sich als Wasserwerker vor. Der Unbekannte erklärte, dass es in einer Nebenstraße einen Wasserrohrbruch gegeben hat und er nun überprüfen muss, ob das Wasser in der Wohnung der Seniorin noch funktioniert. Die 87-Jährige gewährte dem vermeintlichen Handwerker Eintritt. Er wies sie an, alle Wassergarnituren anzustellen und begleitete sie schließlich ins Badezimmer, wo er die Tür verschloss. Nach mehreren Minuten verkündete der Mann, dass es keine Probleme in der Wasserversorgung gibt, und verabschiedete sich von ihr.

Nachdem der Mann die Wohnung verlassen hatte, fiel der Seniorin auf, dass Schränke offenstanden und ihr gesamter Schmuck fehlte. In der Zeit, während der Mann sich mit ihr im Badezimmer befand, hatte sich mutmaßlich ein Komplize des Mannes in die Wohnung begeben und den hochwertigen Schmuck entwendet.

Die 87-Jährige informierte richtigerweise die Polizei über den Vorfall und beschreibt den falschen Wasserwerker wie folgt: etwa 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlanke Figur, rasiertes Gesicht, bekleidet mit einem Hemd mit Krawatte und einer Kopfbedeckung, sprach einwandfreies Deutsch.

Zeugen, die Hinweise zu dem Mann im Bereich Boele geben können, melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 02331 986 2066.

Um Bürger vor Betrug zu schützen, gibt die Polizei Hagen folgende Hinweise: Seien Sie kritisch mit spontanen Angeboten möglicher Handwerker oder mit Personen, die sich als Handwerker ausgeben, wenn Sie keinen Termin vereinbart haben.

Lassen Sie sich von offiziellen Firmenaufschriften auf Fahrzeugen nicht beirren und notieren Sie sich im Zweifelsfall den Firmennamen und das Kennzeichen.

Wenden Sie sich an Nachbarn oder Angehörige, wenn Sie Zweifel an der Glaubwürdigkeit haben, und verständigen Sie im Zweifelsfall die Polizei.

Wenn Sie unsicher sind, bitten Sie die Besucher darum, zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen und bitten Sie Ihre Familie, Freunde oder Nachbarn darum, ebenfalls bei dem Termin anwesend zu sein.

Sie sind ebenfalls Opfer eines Betrugs geworden? Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige. (rst)

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