Polizei Hagen

POL-HA: Senior fährt trotz entzogener Fahrerlaubnis immer wieder Auto und touchiert Bus

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Altenhagener Straße trafen Polizisten am Sonntag (05.07.) gegen 18.20 Uhr auf einen Autofahrer, der in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Es stellte sich bei der Unfallaufnahme heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis hat und trotzdem immer wieder mit seinem Auto fährt. Der 78-Jährige touchierte beim Vorbeifahren mit seinem VW einen Bus. Auf den Umstand angesprochen, dass ihm bereits vor mehreren Jahren der Führerschein dauerhaft entzogen worden war, gab der Senior an, zu wissen, dass er keine Fahrerlaubnis besitze. Er habe jedoch etwas erledigen müssen und sei deswegen trotzdem gefahren. Mehr wollte er zu dem Sachverhalt nicht sagen, da er "nichts mehr ändern könne". Während die Polizisten mit ihm sprachen, erweckte der 78-Jährige einen uneinsichtigen Eindruck. Er lachte immer wieder über aufgezeigte Konsequenzen. Die Einsatzkräfte recherchierten in den polizeilichen Auskunftssystemen, dass der Hagener bereits zum sechsten Mal ohne Fahrerlaubnis ein Fahrzeug führte. Die Beamten fertigten eine erneute Strafanzeige. Ein Familienangehöriger des Mannes musste den VW versetzen. (arn)

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