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Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer beschädigt Jalousie und wird wiederholt von Polizisten angetroffen

Hagen-Mitte (ots)

In der Prentzelstraße randalierte ein 42-Jähriger mehrfach in der Nacht zu Montag (06.07.). Dabei beging der Mann eine Sachbeschädigung. Ein Anwohner gab an, dass der Hagener gegen 1 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus zunächst laut herumgeschrien habe. Kurz darauf habe er gegen eine Jalousie geschlagen und diese dabei beschädigt. Der 42-Jährige suchte die Anschrift seiner Ex-Freundin auf, da er nach eigenen Angaben noch einmal mit ihr sprechen wollte.

Eine Streifenwagenbesatzung traf gegen 1.40 Uhr wiederholt auf den Hagener, der zuvor einen Platzverweis für den Bereich erhalten, jedoch nicht befolgt hatte. Er versicherte den Beamten gegen 1 Uhr zunächst, die Örtlichkeit verlassen zu wollen. Beim erneuten Antreffen verhielt sich der 42-Jährige unkooperativ und erweckte den Anschein, den erteilten Platzverweis auch im weiteren Verlauf der Nacht zu ignorieren. Deshalb nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille. Bezüglich der Sachbeschädigung fertigten die Einsatzkräfte eine Strafanzeige gegen den Mann. (arn)

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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