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Polizei Hagen

POL-HA: Jugendliche stehlen E-Scooter und werden von Besitzer angetroffen - Zeugen gesucht

Hagen-Mitte (ots)

Zwei Jugendliche stahlen am Sonntag (05.07.2026) den E-Scooter eines 58 Jahre alten Mannes in der Frankfurter Straße. Der Mann konnte das Duo später zu zweit auf dem Roller antreffen. Den Jungen gelang es, zu flüchten.

Der Mann hatte sich zuvor gegen 16.45 Uhr mit seinem E-Scooter zu seiner Garage begeben. Diesen stellte er für wenige Minuten ungesichert dort, während er sich in der Garage aufhielt. Als er wieder heraustrat, bemerkte er, dass der Roller gestohlen worden war. Daraufhin begab er sich auf die Suche nach seinem Fahrzeug und stellte Jugendliche im Bereich Bergstraße / Viktoriastraße fest, die zu zweit auf seinem Roller herumfuhren. Er sprach die Jungen an, die nach einem kurzen Gespräch in unbekannte Richtung flüchteten. Der 58-J durch eine umgehend eingeleitete Fahndung durch die Einsatzkräfte konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden.

Bei den Jugendlichen handelt es sich laut Zeugenbeschreibung um zwei Jungen im Alter zwischen 12 und 15 Jahren, mit südosteuropäischem Erscheinungsbild. Einer der Jungen war zum Tatzeitpunkt mit einem orangefarbigen T-Shirt bekleidet.

Die Polizei sucht derzeit nach Zeugen der Tat, um die Jungen identifizieren zu können. Daher wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02331 986 2066 zu melden. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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