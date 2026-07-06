Polizei Hagen

POL-HA: Sonntagsruhe gestört: Anwohner wirft Stuhl gegen Lkw

Hagen-Altenhagen (ots)

Da sich ein 60-Jähriger am Sonntag (05.07.2026) durch einen Lkw in Altenhagen gestört fühlte, versuchte er das Fahrzeug an der Weiterfahrt zu hindern und beschädigte es mit einem Stuhl.

Eine Zeugin meldete sich gegen 8.40 Uhr bei der Polizei und berichtete von einem herumschreienden Mann in der Friedensstraße. Als eine Streifenwagenbesatzung an der genannten Örtlichkeit erschien, stellte sie zwei Männer, einen Lkw sowie einen Stuhl und eine Mülltonne auf der Straße fest. Der Fahrer des Lkw berichtete, dass ihn der Mann auf seiner Fahrt ausgebremst hatte, indem er sich auf die Straße stellte und stark gestikulierte. Anschließend positionierte der Mann eine Mülltonne auf der Straße, um den Lkw an der Weiterfahrt zu hindern. Im weiteren Verlauf warf er einen Stuhl gegen das Fahrzeug. Bei der Befragung des Mannes durch die Polizeibeamten stellte sich heraus, dass er sich in seiner Sonntagsruhe gestört fühlte.

Nachdem sich der Fahrer mit dem Lkw entfernt hatte, beruhigte sich der 60-jährige Anwohner. Er verhielt sich kooperativ, dennoch wurde er ermahnt und erhielt eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (rst)

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