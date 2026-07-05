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Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt - Polizei weist Mann sowie Mutter aus gemeinsamer Wohnung

Hagen (ots)

Am Samstag, 4. Juli 2026, wurde die Polizei um 15:15 Uhr wegen eines Falls von häuslicher Gewalt in den Hagener Stadtteil Altenhagen gerufen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in einer gemeinsamen Wohnung zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 44-jährigen Hagener und dessen 64-jähriger Mutter auf der einen sowie seiner 29-jährigen Lebensgefährtin und den vier gemeinsamen minderjährigen Töchtern im Alter von 14, 13, 10 und 5 Jahren auf der anderen Seite. Dabei sollen unter anderem Faustschläge geführt worden sein.

Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass es zwischen den Beteiligten bereits in der Vergangenheit wiederholt zu Streitigkeiten und Vorfällen häuslicher Gewalt gekommen sein soll.

Um weitere Übergriffe zu verhindern, verwiesen die Polizeibeamten den 44-Jährigen sowie dessen 64-jährige Mutter aus der gemeinsamen Wohnung. Zusätzlich sprachen sie ein Rückkehrverbot für die Dauer von 14 Tagen aus.

Die Polizei leitete gegen den 44-Jährigen und seine Mutter ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei rät allen, die Opfer von häuslicher Gewalt werden, sich zu melden. Betroffene können sich jederzeit an die Polizei wenden oder das kostenlose Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" unter der Telefonnummer 116 016 bzw. das Hilfetelefon "Gewalt an Männern" unter 0800 123 9900 kontaktieren. Die Beratung ist rund um die Uhr und in 18 Sprachen verfügbar.

Für weiterführende Beratung steht auch das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Polizei Hagen zur Verfügung. Sie erreichen die zuständigen Beamten unter den Telefonnummern 02331 986-3659 oder -3654. (rd)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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