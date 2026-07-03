POL-HA: Ladendieb bedient sich im Supermarkt und wird festgenommen

Hagen-Haspe (ots) - Am Mittwochabend (01.07.2026) flüchteten zwei Jugendliche gegen 20.30 Uhr nach einem Verkehrsunfall mit einem gestohlenen Roller von der Unfallstelle. Zuvor hatten sie den Roller während eines Verkaufsgesprächs entwendet. Der Halter des Rollers nahm die Verfolgung der Jugendlichen durch Haspe auf, bis der 15-jährige Fahrer beim Abbiegen in der Büddingstraße die Kontrolle über das Fahrzeug verlor ...

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