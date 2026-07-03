POL-HA: Ladendieb bedient sich im Supermarkt und wird festgenommen
Hagen-Boele (ots)
Am Donnerstagnachmittag (02.07.2026) beobachteten Mitarbeiter eines Supermarktes in der Kabeler Straße einen 63-Jährigen beim Austrinken mehrerer Saftflaschen. Ein Ladendetektiv sprach den Tatverdächtigen gegen 16.40 Uhr in der Filiale an und übergab ihn an die Einsatzkräfte. Im Rucksack fanden die Polizeibeamten eine Schere sowie ein Küchenmesser. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann ohne festen Wohnsitz vorläufig fest und fertigten eine Strafanzeige aufgrund des Ladendiebstahls mit Waffen. (rei)
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