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Polizei Hagen

POL-HA: Unachtsame Seniorin? Auto rollt mutmaßlich weg aufgrund nicht angezogener Handbremse

Hagen-Wehringhausen (ots)

Eine 64-jährige Frau stürzte am Donnerstagvormittag (02.07.2026) zu Boden, als sie ihr geparktes Auto vom Wegrollen hindern wollte. Die Seniorin kehrte gegen 11.50 Uhr zu ihrem Hyundai i30 zurück, der am Fahrbahnrand der Borsigstraße abgestellt war, und öffnete die Tür. Dabei setzte sich das Auto rückwärts in Bewegung und rollte die abschüssige Straße hinab. Die Seniorin versuchte, in das Auto zu gelangen und die Handbremse zu betätigen, was ihr jedoch nicht gelang. Sie stürzte dabei und verletzte sich leicht. Beim Wegrollen touchierte der Hyundai einen Fiat 500 sowie einen BMW 530xl, die sich in geparktem Zustand an der Straße befanden. Erst bei dem BMW kam das Auto der 64-Jährigen zum Stehen. Es entstanden diverse Schäden an den drei beteiligten Wagen.

Als Polizeibeamte den Unfall aufnahmen, erklärte die Seniorin, dass die Handbremse ihres Hyundai einen Mangel aufweist und daher nicht ordnungsgemäß funktioniert hatte. Die Polizisten überprüften den Wagen hinsichtlich eines technischen Mangels, stellten jedoch keinen fest.

Die leichtverletzte Seniorin wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung behandelt. (rst)

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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