Polizei Hagen

POL-HA: Verfolgungsjagd mit Eigentümer nach Rollerdiebstahl

Hagen-Haspe (ots)

Am Mittwochabend (01.07.2026) flüchteten zwei Jugendliche gegen 20.30 Uhr nach einem Verkehrsunfall mit einem gestohlenen Roller von der Unfallstelle. Zuvor hatten sie den Roller während eines Verkaufsgesprächs entwendet. Der Halter des Rollers nahm die Verfolgung der Jugendlichen durch Haspe auf, bis der 15-jährige Fahrer beim Abbiegen in der Büddingstraße die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und mit einem Tesla zusammenstieß. Durch die Kollision wurde sein ebenfalls 15-jähriger Sozius leicht verletzt. Hinzugerufene Einsatzkräfte trafen die bereits geflüchteten Jugendlichen während der Fahndung an und übergaben sie im Anschluss an ihre Erziehungsberechtigten. Die Einsatzkräfte ermittelten, dass der Rollerfahrer über keine Fahrerlaubnis verfügt und das Fahrzeug nicht versichert gewesen ist. Die Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren. (rei)

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