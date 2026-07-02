Polizei Hagen

POL-HA: 28-jähriger Mann greift Polizeibeamten mit Faustschlägen an

Hagen (ots)

Ein 28-jähriger Mann griff am Mittwochnachmittag (01.07.2026) bei einem Einsatz in der Zehlendorfer Straße einen Polizeibeamten an. Gegen 18 Uhr wurde der Leitstelle der Hagener Polizei eine Schlägerei zwischen mehreren Personen im Bereich der Bushaltestelle Hildegardis-Schule gemeldet. Der 28-Jährige rannte beim Eintreffen der Einsatzkräfte unvermittelt auf einen der Polizisten zu und schlug ihm mehrfach mit der Faust gegen den Kopf. Ein Kontrolleur der Hagener Straßenbahn AG setzte Pfefferspray gegen den Angreifer ein und traf dabei auch den Polizeibeamten. Ihm und weiteren Einsatzkräften gelang es, den 28-Jährigen zu Boden zu bringen. Dieser griff mehrfach unter anderem nach der Schusswaffe des Beamten. Weil sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung des 28-Jährigen ergaben, wurde er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Der angegriffene Polizeibeamte begab sich zur Behandlung in ein Krankenhaus und konnte den Dienst nicht wieder aufnehmen. Die Kripo ermittelt nun wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. (sen)

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