Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall durch Sekundenschlaf - Auto kollidiert mit Bus

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Hagen-Mitte (ots)

Ein 36 Jahre alter Autofahrer aus Iserlohn verursachte am Mittwochabend (01.07.2026) aufgrund eines Sekundenschlafs einen Unfall. Gegen 18.20 Uhr fuhr er mit seinem BMW M440i auf der Rathausstraße in Richtung Potthofstraße. Dabei stieß er seitlich mit einem geparkten Linienbus zusammen, der zu diesem Zeitpunkt nicht eingesetzt war. Dadurch platzte rechtsseitig ein Reifen am BMW und wies an der gesamten Seite Beschädigungen auf. Auch an dem Bus waren deutliche Schäden an der Stoßstange und der linken Fahrzeugseite erkennbar.

Polizeibeamte begaben sich zur Unfallstelle und nahmen den Unfall auf. Hierbei erklärte der 36-jährige Fahrer, dass er einen Sekundenschlaf hatte. Aufgrund dessen nahmen ihm die Einsatzkräfte den Führerschein ab und untersagten dem Iserlohner das Führen von Kraftfahrzeugen. Zudem fertigten sie eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge körperlicher Mängel.

Da beide beschädigte Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden. (rst)

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