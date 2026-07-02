Polizei Hagen

POL-HA: HA/W/RS Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Wuppertal und der Polizei Hagen - Tödlicher Schusswaffengebrauch der Polizei in Remscheid

Hagen/Remscheid (ots)

Am Mittwoch (01.07.2026, gegen 21:07 Uhr) meldeten Zeugen über Notruf der Polizei-Leitstelle, dass ein Mann auf der Paulstraße in Remscheid zwei Mädchen mit Pfefferspray bedroht. Die Person konnte im Nahbereich der Paulstraße durch eine Streifenwagenbesatzung angetroffen werden. Nach Ansprache durch die Polizeibeamten sprühte die Person Pfefferspray in Richtung der Einsatzkräfte und flüchtete. Als die Beamten erneut auf die Person trafen, setzten diese das Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) ein, welches jedoch den Mann verfehlte. Im Anschluss warf die Person mit Werkzeug in Richtung der Einsatzkräfte. Daraufhin machte einer der eingesetzten Beamten von der Schusswaffe Gebrauch und traf den Remscheider. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 42-Jährige am Einsatzort. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum Hergang und den Hintergründen werden aus Neutralitätsgründen vom Polizeipräsidium Hagen geführt.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell