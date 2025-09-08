Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisster - Wer hat die 15-jährige Sucdi A. gesehen?

Hagen (ots)

Seit Donnerstagnachmittag (04.09.2025) wird die 15-jährige Sucdi A. vermisst. Ge-gen 13 Uhr verließ die Jugendliche ihre elterliche Wohnung in Haspe und ist bislang nicht dorthin zurückgekehrt. Beim Verlassen der Wohnung trug die Vermisste eine weiße Hose, ein graues Shirt sowie ein Kopftuch. Die Hagener Kripo nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort der 15-Jährigen unter der Rufnummer 02331-986 2066 entge-gen.

Ein Foto der Vermissten finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/179858

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell