Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Wohnungseinbruch und Computerbetrug - Wer kennt diesen Mann?

Hagen-Haspe (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen bereits am 04.04.2025 in die Wohnung eines 32-jährigen Mannes in Haspe ein und stahlen neben Bargeld auch eine ec-Karte. Noch am selben Tag hob einer der Täter mit der Karte Bargeld an einem Automaten ab. Dabei filmte ihn eine Überwachungskamera. Zur Veröffentlichung der entstandenen Bilder liegt nun ein Gerichtsbeschluss vor. Die Kripo fragt: Wer kennt den auf den Fotos abgelichteten Mann? Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Gesuchten werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

Zu den Fotos gelangen Sie über den folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/175389

