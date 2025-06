POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug - Wer kennt diesen Mann?

Hagen-Hohenlimburg (ots) - Am Donnerstag (12.06.2025) kam es zu einem Unfall in Hohenlimburg. Dort fuhr ein 56-Jähriger mit seinem Citroën gegen 10:30 Uhr aus einer Einfahrt am Alemannenweg. Dabei übersah er einen Fahrschulwagen, der auf der Straße in Richtung Gotenweg fuhr. Auch das schnelle Eingreifen des Fahrlehrers konnte einen Unfall nicht mehr verhindern. Der ...

