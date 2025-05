Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des Computerbetruges - Wer kennt diesen Mann?

Hagen (ots)

Bereits am 27.03.2025 erhielt eine 85-jährige Hagenerin einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter. Dieser gab an, dass von ihrem Konto ein vierstelliger Geldbetrag abgehoben werden sollte, weshalb das Konto gesperrt worden sei. Im Weiteren erschien ein bislang unbekannter Tatverdächtiger an der Wohnanschrift der Geschädigten und holte die EC-Karte ab. Später wurde ein vierstelliger Betrag vom Konto der Geschädigten abgehoben. Der Tatverdächtige wurde bei der Abhebung videografiert. Zur Veröffentlichung der entstandenen Aufnahmen liegt nun ein Gerichtsbeschluss vor. Die Kripo der Polizei Hagen nimmt Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Gesuchten unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen.

Die Fotos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/169657

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell