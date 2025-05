Polizei Hagen

POL-HA: 52-Jähriger leistet stark betrunken Widerstand gegen Polizisten

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Sonntagmorgen (18.05.2025) rief das Personal eines Lokals in der Elberfelder Straße gegen 02:10 Uhr die Polizei. Zwei Männer (52, 53) verhielten sich Gästen gegenüber übergriffig und belästigten Passanten. Als sie aus der Gaststätte verwiesen wurden, kamen sie der Aufforderung des Personals nicht nach. Die hinzugerufenen Polizisten erteilten beiden Männern einen Platzverweis. Die Betrunkenen weigerten sich immer wieder, die Örtlichkeit zu verlassen. Als die Polizisten sie in Gewahrsam nahmen, leistete der 52-Jährige Widerstand. Nur unter massivem Kraftaufwand gelang es den Beamten, ihn und seinen Kumpan in die Streifenwagen und in das Gewahrsam zu bringen. Der 52-Jährige war mit fast zwei Promille stark alkoholisiert. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Widerstand gegen Polizisten vorgelegt. (hir)

