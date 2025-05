Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Hagen (ots)

Eine bislang unbekannte Frau betrat am 06. Februar 2025 eine Tankstelle in der Bechelte Straße in Hagen und lockte die Mitarbeiterin aus dem Verkaufsraum nach draußen. In der Zwischenzeit entwendete ein Mann zahlreiche E-Zigaretten.

Wer kann Angaben zu den unbekannten Tatverdächtigen machen?

Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/167616

Hinweise nimmt die Hagener Polizei unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen. (arn)

