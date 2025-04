Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung: Suche nach vermisstem 44-Jährigen

Hagen (ots)

Die Hagener Polizei bittet bei der Suche nach einem Vermissten um Mithilfe der Bevölkerung.

Der 44-jährige Hagener wurde am Dienstag (15.04.2025) durch Familienangehörige als vermisst gemeldet. An bekannten Anlaufadressen konnte der Mann nicht angetroffen werden. Sein Mobiltelefon ließ er in seiner Wohnung zurück. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich der 44-Jährige in hilfloser Lage oder in einer psychischen Ausnahmesituation befinden.

Ein Foto des Vermissten finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/165734

Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes nimmt die Hagener Polizei unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (ARN)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell