POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Verdacht des Diebstahls

Hagen | Märkischer Kreis (ots) - Wie bereits berichtet, wurden die im Falle des Sexualdeliktes in Iserlohn vorläufig festgenommenen Tatverdächtigen am Montag, 09.09.2024, einer Ermittlungsrichterin am Hagener Amtsgericht vorgeführt. Diese erließ am heutigen Nachmittag Untersuchungshaftbefehl gegen die vier ...

mehr