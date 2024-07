Polizei Hagen

POL-HA: Vermisstenfahndung - Wo ist die 77-jährige Frau P.?

Hagen-Dahl (ots)

Seit Donnerstagnachmittag (04.07.2024) wird die 77-jährige Frau P. vermisst. Gegen 16.00 Uhr verließ sie das Altenwohnheim in der Straße Zum Bollwerk in Dahl und wurde zuletzt in einem benachbarten Waldstück gesehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 77-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Umfangreiche Suchmaßnahmen, bei denen in der vergangenen Nacht neben Personenspürhunden unter anderem auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verliefen bislang ohne Erfolg. Die Vermisste hat eine schlanke Statur und ist etwa 168 bis 170 cm groß. Sie hat glatte, schulterlange, blond-graue Haare. Bekleidet ist Frau P. vermutlich mit einer hell blaue Hose, einem blau-weiß gestreiften Pullover sowie blau-schwarzen Turnschuhen der Marke Skechers. Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

Ein Foto der Vermissten finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/140061

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell