Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts der Unterschlagung - Wer kennt diesen Mann?

Hagen (ots)

Bereits am 08.12.2023 hob eine Frau einen dreistelligen Geldbetrag an einem Automaten in der Hagener Innenstadt ab. Sie vergaß jedoch, das Geld an sich zu nehmen und ließ es in der Ausgabe stecken. Der Unbekannte Täter nahm das Geld an sich und gab es anschließend nicht am Schalter ab. Bei der Tatausführung filmte ihn die Kamera des Geldautomaten. Zur Veröffentlichung der Bilder liegt nun ein Gerichtbeschluss vor. Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Unbekannten nimmt die Kripo unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

Zu den Fotos gelangen Sie über den folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/130444

