Polizei Hagen

POL-HA: Fahndung nach räuberischem Diebstahl - Wer kennt diesen Mann?

Hagen-Mittelstadt (ots)

Bereits am 16.08.2023 berichtete die Hagener Polizei von einem räuberischen Diebstahl am Bergischen Ring. Der Unbekannte betrat die Drogerie Rossmann und verstaute in einer eigens mitgebrachten Tasche Schmuck. Das Geschehen wurde durch den Ladendetektiv beobachtet, der den Tatverdächtigen nach Verlassen des Geschäftes ansprach. Der Mann schubste den Detektiv und packte ihn im Fortgang am Hals wodurch der Geschädigte sich leicht verletzte. Jetzt liegt der Polizei ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung vor. Die Kripo fragt: Wer kennt diesen Mann oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Melden Sie sich in diesem Fall unter der 02331 986 2066. (hir)

Hier der Link zum Fahndungsbild: https://polizei.nrw/fahndung/117033

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell