POL-HA: Fahndung nach Raub - Wer kennt diesen Mann?

Hagen-Mitte (ots) - Eine Rettungswagenbesatzung hat Freitagnacht (20.01.2023) eine Polizeistreife zur Notaufnahme eines Krankenhauses in der Grünstraße alarmiert. Die beiden Notfallsanitäter gaben an, dass sie von ihrem 53-jährigen Patienten beleidigt worden sind. Dieser hat kurz zuvor reglos in der Düppenbecker Straße gelegen. Von dort haben sie den Mann in ein ...

mehr