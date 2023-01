POL-HA: Volltrunken über die Autobahn

Hagen (ots) - In der Samstagnacht gegen 00:30 Uhr befuhr eine 29-jährige Hagenerin mit ihrem Kleinwagen die Becheltestraße aus Richtung Vorhalle kommend, in Fahrtrichtung Eckeseyer Straße. Als sie sich mit ihrem Mazda 2 etwa in Höhe der dortigen Westfalen-Tankstelle befand, setzte sie zu einem Überholvorgang an. Im weiteren Verlauf der Straße verlor sie plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Zeugen, die den Unfallhergang vor Ort ...

mehr