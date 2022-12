Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Verdacht der versuchten gefährlichen Körperverletzung

Hagen (ots)

Bereits am 13. September geriet ein unbekannter Mann in den Abendstunden in der Heinitzstraße mit einem Anwohner in einen Streit. Der Tatverdächtige warf im weiteren Verlauf ein Messer in Richtung des 48-jährigen Anwohners, der an einem Fenster stand. Dieser wurde nur knapp verfehlt. Das Tatmesser ließ der Unbekannt zurück und flüchtete. Wer kann Hinweise zu dem abgebildeten Tatverdächtigen geben? Die Polizei Hagen bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. Ein Foto des Mannes finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/94502

(arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell