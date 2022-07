POL-HA: Katalysatorenklau

Hagen (ots) - Am 16.07.2022 um 18.00 Uhr parkte eine 62-Jährige ihren roten Mini Cooper am Bergischen Ring in Hagen. Als sie am 22.07.2022 um 07.20 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte stellte die Frau fest, dass die Kfz.-Kennzeichen von ihrem PKW gestohlen wurden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizei Hagen Leitstelle Telefon: 02331 986 2066 E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de Homepage: https://hagen.polizei.nrw Facebook: ...

