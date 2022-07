POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Verdacht des Diebstahls

Hagen-Hohenlimburg (ots) - Am Donnerstag, 14.07.2022, gerieten zwei Hagener in der Schleipenbergstraße gegen 18:30 Uhr in einen verbalen Streit. Dabei schlug der 29-Jährige seinem 56-jährigen Gegenüber zunächst mit einer Gießkanne aus Metall gegen den Kopf. Anschließend nahm er sich einen Stein aus einem Blumenbeet und schlug noch zweimal zu. Danach flüchtete ...

