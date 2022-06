POL-HA: Öffentlichkeitsfahdnung nach Verdacht des Diebstahls/Computerbetrugs

Hagen-Wehringhausen (ots) - Als eine 35-Jährige am Freitag (17.06.2022) gegen 18.30 Uhr die Eugen-Richter-Straße in Richtung Haspe mit ihrem Nissan befuhr, touchierte sie einen 11-jährigen Jungen. Die Hagenerin hatte nach kurzer Wartezeit beabsichtigt an einem haltenden Bus vorbei zu fahren. Als kein Gegenverkehr mehr kam, passierte sie den Bus, wechselte wieder auf ihren Fahrstreifen und hörte einen Knall. Das Kind ...

