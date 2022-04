Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Verdacht des Diebstahls und Computerbetruges

Hagen (ots)

Bereits am 21. Juli 2021 wurde einem Mann in den Räumlichkeiten des Rathauses sein Portemonnaie entwendet. Neben persönlichen Dokumenten und Ausweispapieren befand sich in der Geldbörse auch eine EC-Karte, die kurze Zeit nach dem Diebstahl durch einen unbekannten Mann an einem Geldautomaten eingesetzt wurde.

Die Polizei Hagen bittet um Zeugenhinweise: Wer kann Angaben zum unbekannten abgebildeten Tatverdächtigen machen? Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegengenommen.

Ein Foto des tatverdächtigen Mannes finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/77910

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell