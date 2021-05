Polizei Hagen

POL-HA: Vermisstenfahnung - Wo ist Leon O.?

Hagen (ots)

Seit dem 08.05.2021 wird der 21-jährige Leon O. aus Hagen-Vorhalle vermisst.

Er wurde zuletzt in der Schwerter Straße in Kabel gesehen. Sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Leon ist gesundheitlich angeschlagen und es ist nicht ausgeschlossen, dass er sich in hilfloser Lage befindet. Er wird wie folgt beschrieben:

Zirka 200 cm groß und dürr, kurze dunkelblonde Haare, seitlich anrasiert, 3-Tage-Bart, buschige Augenbrauen. Wahrscheinlich ist er mit einem Trainingsanzug bekleidet.

Ein aktuelles Foto ist über folgenden Link aufrufbar: https://url.nrw/4Zj

Hinweise bitte an die Polizei Hagen unter Tel.: 02331 - 986-2066

