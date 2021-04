Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts der Unterschlagung - Wer kennt diesen Mann?

Hagen (ots)

Bereits am Sonntag (14.02.2021) kam es zu der Unterschlagung einer Geldbörse durch einen bislang unbekannten Mann. Gegen 20.40 Uhr ließ ein damals 17-jähriger Hagener sein Portemonnaie in dem Bus der Linie 510 in Richtung Rummenohl liegen. Gegen 21.20 Uhr nahm der Täter dieses an sich und verstaute es in seiner Umhängetasche. Er gab es anschließend nicht bei einer zuständigen Stelle ab, sondern behielt es. Im Bus wurde der Unbekannte von einer Überwachungskamera gefilmt. Nun liegt ein Beschluss zur Veröffentlichung dieser Bilder vor. Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Mannes nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

Zu den Fotos gelangen Sie über diesen Link:

https://url.nrw/TV23042021

