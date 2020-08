Polizei Hagen

POL-HA: Wer kennt diese Taschendiebe? - Öffentlichkeitsfahndung der Polizei

Hagen (ots)

Am 30.04.2020 wurde eine 83-jährige Frau Oper eines Taschendiebstahls. Die Seniorin befand sich gegen 12.15 Uhr an einer Bushaltestelle am Sparkassenkarree. Durch einen unbekannten jungen Mann wurde sie zunächst am Einstieg in einen Bus gehindert. Die Situation nutzten zwei unbekannte Frauen aus und griffen durch ihre Kleidungsstücke hindurch in eine am Rollator befestigte Handtasche der 83-Jährigen. Sie stahlen ihre Geldbörse und flüchteten. Wer kann - trotz reduzierter Qualität der Fahndungsfotos - Angaben zu den abgelichteten Personen machen. Sachdienliche Hinweise an die Polizei werden an den 02331 - 986 2066 erbeten. (ts)

Zu den Bildern gelangen Sie über folgenden Link: https://url.nrw/4p2

