POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Unterschlagung im Bus

Am 08.02.2020 fuhr eine 47-jährige Frau zwischen 14:14 Uhr und 14:40 Uhr mit der Buslinie 518 aus Herdecke zum Hagener Hauptbahnhof. Beim Aussteigen vergaß die Dame ihre Handtasche im Bus. Trotz sofortiger Benachrichtigung durch einen anderen Busfahrer konnte die Handtasche nicht mehr in dem Linienbus aufgefunden werden. Aus den Videoaufzeichnungen ergibt sich, dass ein unbekannter Täter die Tasche an sich genommen hat, in der sich Bargeld, Tabeletten, Schlüssel sowie eine EC-Karte befand. Eine Richterin verfügte nun die Veröffentlichung der Bilder. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu der abgebildeten männlichen Person machen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

Die Bilder des Mannes können über folgenden Link einsehen:

https://url.nrw/4Sc

