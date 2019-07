Polizei Hagen

POL-HA: Melissa Y. vermisst

Seit Sonntag, 21.07.2019, 16:00 Uhr, wird die 20-jährige Melissa Y. aus Hagen-Haspe vermisst. Es kann zurzeit nicht ausgeschlossen werden, dass Frau Y. sich in einer gesundheitlichen Notlage befindet. Nach ersten Ermittlungen könnte sie sich auch in Dortmund in der Nähe des Hauptbahnhofes aufhalten. Melissa Y. ist zirka 163 cm groß und schlank. Im Gegensatz zum veröffentlichten Foto trägt sie jetzt schulterlange, schwarze Haare, die sie häufig zum Pferdeschwanz gebunden hat. Sie war zuletzt mit einer blauen Jeans mit Blumenmuster bekleidet. Weiter trägt sie einen schwarzen Kapuzenpulli mit einem Totenkopf auf dem Rücken und Flip-Flop-Sandalen. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen.

