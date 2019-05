Polizei Hagen

POL-HA: Wer kennt den Aufenthaltsort von Anna-Maria C.?

Seit Mittwoch, 17.45 Uhr, wird die 35-jährige Anna-Maria C. vermisst. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in hilfloser Lage befindet. Anna-Maria C. ist ca. 165 cm groß. Sie wiegt ca. 80 kg und trägt kurz rasierte Haare. Die Vermisste ist mit einer blauen Jeans bekleidet. Sie trägt Turnschuhe und führt eine Handtasche mit sich. Wer kennt den Aufenthaltsort von Anna-Maria C.? Die Polizei erbittet Hinweise unter der Rufnummer 02331/986-2066.

