POL-HA: Sprinter in Hohenlimburg gestohlen

Hagen (ots) - Zwischen Dienstag, 18:30 Uhr, und Mittwoch, 06:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Mercedes Sprinter aus Hohenlimburg. Der Wagen war vor dem Haus des 57-jähirgen Handwerkers, in der Straße Am Berge, abgestellt worden. Im Wagen befanden sich diverse, hochwertige Werkzeuge. Der Wagen verfügte über ein so genanntes "Keyless-System". Auffällig ist, dass die Firmenbezeichnung "MFT GmbH" vorne, hinten und auf den Seiten des Fahrzeuges aufgebracht ist. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02331 986 2066.

