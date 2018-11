POL-HA: Rüttelplatte vom Lkw geklaut

Hagen (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte in der Knüwenstraße eine schwere Rüttelplatte entwendet. Der Geschädigte hatte am Abend gegen 20.00 Uhr die mit Spanngurten gesicherte Maschine auf der Ladefläche eine Lkws gesehen und als er am Montag gegen 07.30 Uhr zur Arbeit fahren wollte, war sie verschwunden. Die eingesetzten Polizisten legten eine Anzeige vor und speicherten die Individualdaten der Rüttelplatte im Fahndungssystem. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl und dem Abtransport der schweren Beute verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der 986 2066.

